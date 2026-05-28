Llamazares (IU) pide al Ayuntamiento de Oviedo y Principado más implicación con el equipo Lobas Global Atac

Equipo de balonmano femenino de Oviedo Lobas Global Atac - LOBAS GLOBAL ATAC

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado este jueves una implicación "urgente" tanto del Ayuntamiento como del Gobierno asturiano para garantizar, a través de aportación económica, la presencia del equipo de balonmano femenino Lobas Global Atac en primera división tras su ascenso.

En una nota de prensa, Llamazares ha mostrado la preocupación por la situación económica del club, debido a los costes que deberán asumir al haber subido de categoría. El club, ha alertado el portavoz de IU, "podría verse obligado a renunciar a competir en la Liga Guerreras Iberdrola pese al histórico ascenso conseguido esta temporada".

En la recepción que el alcalde Alfredo Canteli ofreció a las jugadoras del Lobas Global Atac, se comprometió a incrementar la aportación municipal al menos a 110.000 euros. En el mismo foro, el responsable de comunicación del club enfatizó que 'Las Lobas' necesitan duplicar el presupuesto actual debido a los costes de la primera categoría.

"El club ha advertido públicamente de las dificultades para afrontar las exigencias económicas de la máxima categoría, con un presupuesto cercano a los 500.000 euros y un plazo de inscripción que finaliza el próximo 15 de junio", ha agregado Llamazares.

El portavoz ha valorado positivamente la voluntad del Ayuntamiento y del Gobierno asturiano de apoyar al club, pero ha asegurado que la situación "exige ahora una implicación institucional aún mayor para garantizar la viabilidad del proyecto".

Así, ha reclamado que se aceleren "todos los mecanismos de apoyo posibles", facilitar la llegada de patrocinio privado y valorar también una mayor aportación económica pública institucional que permita al club competir con garantías en la élite del balonmano femenino estatal.

A juicio de Llamazares, "sería incomprensible que un equipo que ha llevado el nombre de Oviedo y de Asturias a la máxima categoría del balonmano femenino no pueda competir por falta de respaldo suficiente".