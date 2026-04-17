Llamazares (IU) pide frenar la privatización del parking de Ferreros y abrir diálogo con los vecinos

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reclamado este viernes al equipo de gobierno municipal que paralice la decisión de privatizar las plazas del parking de Ferreros y abra un proceso de diálogo con los vecinos de Ciudad Naranco, tras la decisión del Defensor del Pueblo de admitir a trámite la denuncia presentada por asociaciones vecinales del barrio.

Llamazares considera que "es el momento de pararse, reconsiderar la decisión y establecer un diálogo para buscar un acuerdo con los vecinos". Defiende que el aparcamiento debe mantenerse como parte del patrimonio público municipal y cumplir la función para la que fue concebido.

"Esas plazas deben seguir siendo públicas y utilizadas dentro del plan de movilidad como un equipamiento destinado al alquiler y a la rotación", ha señalado el portavoz.

El edil ha recordado que el parking de Ferreros forma parte del planteamiento inicial vinculado al desarrollo del cinturón verde de la ciudad, un proyecto que, según ha apuntado, "ha supuesto un importante esfuerzo para el Ayuntamiento de Oviedo".