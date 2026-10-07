Llamazares (IU) plantea un plan de vivienda con medidas concretas ante la "parálisis" del Ayuntamiento de Oviedo

Archivo - Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal IU-Convocatoria por Oviedo defenderá en el Pleno de mañana una iniciativa para poner en marcha un Plan de Vivienda del Ayuntamiento de Oviedo ante "la urgencia social y la parálisis del equipo de Gobierno". "Ya planteamos esta necesidad en junio y el PP rechazó nuestra propuesta con el argumento de que estaba elaborando un plan propio que, cuatro meses después, seguimos sin conocer", ha afirmado el portavoz municipal, Gaspar Llamazares.

En una nota de prensa, el edil señala que "el Ayuntamiento no puede seguir esperando mientras el acceso a una vivienda se convierte en una de las principales dificultades para jóvenes, familias trabajadoras y hogares con rentas medias y bajas".

IU-Convocatoria plantea un plan con medidas concretas para aumentar la vivienda pública, facilitar el alquiler asequible, movilizar vivienda vacía, apoyar la declaración de zonas tensionadas en Oviedo, "frenar la presión" de las viviendas turísticas y utilizar las herramientas urbanísticas y fiscales del Ayuntamiento. Entre ellas, figuran ayudas municipales al alquiler --complementando las del Principado--, y que el Ayuntamiento estudie y ponga en marcha programas de compra de viviendas para destinarlas posteriormente al alquiler asequible, incorporando progresivamente nuevos pisos al parque municipal.

En cuanto a zonas tensionadas en Oviedo, IU-Convocatoria apuesta por "impulsar y apoyar" su declaración "como herramienta para intervenir sobre un mercado que está expulsando a cada vez más personas de determinados barrios". Su plan incorpora además una política de rehabilitación vinculada al alquiler asequible y a la mejora de los barrios, el refuerzo de la Oficina Municipal de Vivienda y la coordinación con los Servicios Sociales para prevenir situaciones de exclusión residencial. "Todo ello acompañado de una política fiscal que penalice las viviendas vacías y los usos turísticos y favorezca el alquiler a precios limitados", añade Llamazares.

"El Ayuntamiento lleva meses diciendo que está preparando un plan de vivienda, pero mientras tanto las familias siguen esperando. La situación de la vivienda no permite más demoras, por eso llevamos al Pleno un plan con suelo público, ayudas al alquiler, compra de viviendas para destinarlas a alquiler asequible y zonas tensionadas para actuar allí donde el precio está haciendo más difícil el acceso", ha insistido el edil.

En la misma nota de prensa subraya que se trata de "una emergencia social que exige que el Ayuntamiento deje de esperar y utilice todas las herramientas que tiene a su alcance" ya que "la vivienda debe ser una prioridad municipal y responder a lo que la ciudadanía está reclamando en las calles".