Llamazares pide que San Mateo recupere su esencia de "fiesta popular"

El portavoz de IU-convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha pedido este lunes que las fiestas de San Mateo recuperen su esencia de "fiesta popular" y confía en que la agresión sufrida al inicio de las fiestas por dos militantes de AMA Asturies, sea "un hecho puntual".

En unas declaraciones a los medios momentos antes de participar en el tradicional brindis de San Mateo en la Plaza de España, Llamazares ha pedido una reflexión acerca de lo ocurrido. "Desde luego, la violencia no cabe en San Mateo, cabe la felicidad, la diversión y la identidad como fiesta popular", ha dicho.

En relación a esto último, Llamazares ha pedido una reflexión en el Ayuntamiento en relación con la "pérdida de impulso" de las fiestas y su identidad.