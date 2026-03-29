Llamedo cierra en La Plata su primer viaje al Cono Sur: "Asturias sigue muy viva al otro lado del Atlántico"

Gimena Llamedo, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha cerrado en La Plata su primer viaje institucional a Argentina y Uruguay como responsable de las políticas de Emigración y Retorno.

El broche final ha sido su participación en el 94 aniversario del Centro Asturiano de La Plata, una entidad fundada en 1932 por inmigrantes y descendientes de la comunidad asturiana en la región y que sigue siendo uno de los grandes puntos de encuentro de la colectividad en la ciudad.

"Asturias sigue muy viva al otro lado del Atlántico", ha destacado Llamedo durante una celebración que reunió a decenas de personas en torno a la música, el baile y la emoción compartida de una identidad, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

La vicepresidenta ha destacado la juventud y la capacidad de la junta directiva, presidida por Soledad Noemí Pérez, para mantener el centro como un espacio activo de convivencia, memoria y transmisión cultural.

"Ver una directiva joven al frente de un centro con tanta historia es una magnífica noticia porque significa que la asturianía no solo conserva su memoria, sino que tiene relevo, energía y futuro. Me voy con la imagen de un centro asturiano joven, vivo y lleno de futuro", ha asegurado.

Llamedo también ha subrayado que el Centro Asturiano de La Plata sigue cumpliendo, casi un siglo después de su fundación, la misma función esencial con la que nació: ser un lugar de encuentro para la comunidad asturiana y un espacio desde el que preservar la cultura, las tradiciones y la identidad de Asturias en Argentina.

La celebración ha contado, entre otras autoridades, con la presencia del vicecónsul honorario de La Plata, Christian Gustavo Foyth López, y del presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Marcelo Galland, quien hizo entrega a la vicepresidenta del decreto que la reconoce como Visitante de Honor de la ciudad.

El aniversario tuvo además un marcado carácter simbólico y festivo. La jornada estuvo acompañada por el sonido de la gaita y por la actuación del grupo de baile del propio centro, integrado por más de una treintena de personas. También asistieron representantes de los centros asturianos de Cangas del Narcea, Santa Fe, Rosario y Lanús.

Llamedo ha querido agradecer la acogida recibida durante todo el viaje y, de manera especial, el cierre en La Plata. "Los centros asturianos son mucho más que sedes sociales. Son lugares donde se cuida una forma de sentir, de recordar y de seguir siendo Asturias lejos de Asturias, y eso merece reconocimiento, cercanía y respaldo institucional", ha destacado Llamedo, que ha estado acompañada por la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, y el director general de Emigración y Retorno en funciones, Marcos Niño.

La vicepresidenta termina así una agenda institucional en Argentina y Uruguay que la ha llevado a compartir tiempo y proyectos con la colectividad asturiana en Buenos Aires, Montevideo, Santa Fe, Mar del Plata y La Plata.

"Nos vamos con más vínculo, con más gratitud y con más compromiso. Porque Asturias no se entiende sin su emigración y porque nuestra comunidad en el exterior sigue formando parte, de manera plena, de la Asturias de hoy", ha concluido.