Llamedo dice que Recrea es "una herramienta que funciona" y que no se ha nombrado gerente porque ya da buenos resultados

Archivo - Antigua Universidad de la Laboral, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Asturias y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha defendido el modelo de gestión de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias (Recrea), de la que ha dicho que es "una herramienta pública útil que funciona".

En una comisión parlamentaria en la que ha comparecido a petición del PP, Llamedo ha dicho que si no se ha nombrado un nuevo gerente es porque el actual modelo de gestión está funcionando. El anterior gerente era otro consejero del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, que se encuentra en excedencia.

Llamedo ha dicho que las decisiones se toman desde las consejerías, las viceconsejerías o las direcciones generales. Ha dicho que Recrea es "una herramienta pública que presta servicio, ejecuta políticas y responde al interés general".

Además, ha insistido en que su gobierno defiende un modelo de gestión pública "que funciona, que es transparente y que rinde cuentas".

Ha indicado que la plantilla se sitúa en torno a 77 trabajadores, dimensionada para dar respuesta a la complejidad de los equipamientos gestionados y a la ejecución de programas.

Desde el PP, el diputado José Luis Costillas se ha mostrado crítico con el modelo de Recrea, que ha definido como un mecanismo del gobierno "para no de decir en qué se va a gastar el dinero". Además, ha comentado que si Alejandro Calvo tuviese "un mínimo de decencia" habría dimitido del cargo del que está en excedencia para seguir con su actividad de consejero.

La presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, se ha comprometido a, si llegan al gobierno, "cortar de raíz las redes clientelares" que se establecen con sociedades como Recrea. Ha considerado "insólito" que se lleve años sin nombrar gerente para una plaza que supone un "seguro de desempleo" para Calvo.