Llamedo fija abril para la toma de posesión de 30 ingenieros técnicos agrícolas del proceso de estabilización autonómico

La vicepresidente del Principado, Gimena Llamedo, durante la comisión parlamentario de esta tarde en la JGPA. - CAPTURA JGPA

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha anunciado este jueves en comisión parlamentaria que la incorporación del nuevo personal de la escala de ingenieros e ingenieras técnicos agrícolas del Principado de Asturias se realizará a lo largo del mes de abril, tras concluir los trámites administrativos derivados del proceso de estabilización.

En respuesta a la pregunta planteada por el diputado del PP Luis Vena, Llamedo ha explicado que se ha mantenido una reunión reciente con las 29 personas afectadas, en la que se acordó el cronograma y los pasos a seguir, y ha garantizado que el proceso "se iniciará en marzo" y concluirá con la incorporación del personal en abril.

LLamedo ha detallado que a comienzos de marzo se comunicará el listado de plazas disponibles y finalizará el plazo de elección de destino, de modo que, una vez completada la tramitación de los expedientes y publicada la resolución correspondiente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), podrá celebrarse la toma de posesión de las 30 personas afectadas por el procedimiento del concurso de méritos convocado al amparo de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

La vicepresidenta ha explicado que la adjudicación de destinos no se realizó de forma inmediata por la falta coyuntural de vacantes, aunque se ha ofrecido una toma de posesión definitiva en derechos y provisional en destino, una fórmula jurídicamente viable que requiere la conformidad expresa de los aspirantes. Según ha indicado, este modelo cuenta con un precedente en el año 2001 aplicado en la escala de veterinarios.

Durante la sesión, el diputado del PP Luis Venta ha calificado de "impresentable" la gestión del proceso y ha denunciado que los trabajadores "llevan más de 16 meses en una situación de limbo administrativo", pese a haber superado con mérito un proceso selectivo. Venta ha reclamado una solución inmediata para estos profesionales, algunos con más de 20 años de servicio en la Administración autonómica.

"Trabajan como funcionarios, pero no tienen los derechos de los funcionarios", ha dicho Venta, alertando de que esta situación "impide su promoción interna, les priva de acceder a vacantes y merma su cotización en los últimos años de carrera laboral, lo que repercutirá en sus futuras pensiones".

Venta ha reclamado "respeto y reconocimiento" para estos profesionales, que "gestionan desde hace años ayudas de la PAC y multitud de expedientes clave para el Principado". Por último, ha pedido al Gobierno autonómico cumplir los plazos anunciados.