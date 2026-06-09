Llamedo lamenta que el PP "trate de adelantar a Vox por la derecha" en políticas de vivienda

La Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo Jimena Llamedo, en el Pleno. - PRINCIPADO

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons ha acusado este martes al Gobierno de aplicar una política de vivienda "más propia de Venezuela y de países comunistas" y de anunciar prácticamente una "pseudo expropiación" con su medida de comprar las viviendas en zonas tensionadas. Por su parte la Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo Jimena Llamedo le ha replicado que con esta pregunta urgente planteada en el Pleno "intentan adelantar a Vox por la derecha para que no le tomen la delantera".

"Esa medida no supondrá ninguna merma económica ni pérdida de ningún derecho. Esta administración adquirirá, si llegase el caso, esas viviendas al mismo precio. No supondrá ninguna merma, insisto, para los propietarios. Así que no genere alarmas", ha replicado Llamedo al diputado del PP.

Y es que José Agustín Cuervas Mons ha planteado a la consejera una pregunta registrada de manera urgente en el pleno sobre si "está el Gobierno del Principado de Asturias a favor de atentar contra el derecho a la propiedad privada de los asturianos para aplicar su política de vivienda".

"Tengo que decirle que ha derrapado sin ninguna necesidad. La respuesta a su pregunta es no. Este Gobierno no atentará contra ningún derecho. No meta miedo, no le quite ese papel a Vox. La propiedad privada está plenamente garantizada. Los propietarios jamás sufrirán una merma económica ni una pérdida de sus derechos. Los únicos que podrán preocuparse son los que cuando escuchan la palabra vivienda oyen ese sonido de la caja registradora. Este Gobierno trabaja para garantizar el derecho al acceso a la vivienda", dijo Llamedo.

La consejera ha pedido al PP que actúe con menos demagogia y ha insistido en que ante un problema de las dimensiones del problema de la vivienda su Gobierno está obligado a explorar todas y cada una de las posibilidades a su alcance.

Ha asegurado que lo harán siempre con rigor jurídico, atendiendo a sus competencias. "Está claro que ustedes prefieren el miedo al debate, porque no les ha llegado el texto, no lo conocen y ya están anunciando el apocalipsis. Me pregunto si conoce que existe esta medida otras comunidades autónomas. Existen Cataluña, Baleares, Valencia, Euskadi y Navarra, algunas de ellas gobernadas por el Partido Popular, puede preguntarle a sus compañeros si de verdad eso es el apocalipsis. Me pregunto también si ignora que en nuestra normativa actual, en el artículo 220, también recoge esta posibilidad de tanteo", dijo Llamedo.

Desde el PP, José Agustín Cuervas-Mons ha indicado que el actual Gobierno del Princuipado pasará a la historia como "el más radical, el más intervencionista y el más injusto de la historia de la democracia asturiana".

"Se están ustedes cubriendo la gloria. La última joya es que es que anuncian que van a imponer obligatoriamente el derecho de tanteo a favor de la Administración del Principado sobre las viviendas privadas. Mire, esto es prácticamente una pseudo expropiación y ha generado ya alarma social. Usted no se lo cree, pero a nosotros nos preguntan", dijo el diputado del PP.

Ha recordado Cuervas Mons que hay muchos ciudadanos que han hecho de la vivienda de inversión de su vida, que han metido ahí sus ahorros, que la quieren tener en propiedad y que la quieren transmitir libremente y ha lamentado que el Gobierno lo va a prohibir. "Ustedes les van a obligar a vender al Principado por ley. Esto es simplemente una chifladura", dijo.

Cuervas Mons ha manifestado que en el fondo el autor directo de esta política de vivienda se llama Adrián Barbón y su gobierno. "Lo que están haciendo es aplicar una política de vivienda más propia de Venezuela y de países comunistas que de Europa", concluyó el diputado del PP.