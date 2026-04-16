Llamedo (PSOE) acusa a Queipo (PP) de insultar a Barbón y de "pasar una barrera que no se puede pasar"

Gimena Llamedo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha dicho que el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, insultó este miércoles en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) al presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón. "Ha pasado una barrera que no se puede pasar", ha comentado Gimena en unas declaraciones en Sobrescobio.

Llamedo se refería al debate que mantuvieron ambos líderes en el pleno de esta semana a cuenta del accidente de la mina de Cerredo de hace un año y al informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento de Minas. Queipo reprochó a Barbón su comportamiento 'cobarde, miserable y mezquino'.

A juicio de Llamedo, el PP está buscando "rédito político" y no quiere buscar la verdad. "Quienes estamos buscando la verdad somos el gobierno de Asturias", ha señalado.

Según Llamedo, el encargo a la Inspección General de Servicios se ha hecho en Asturias impulsado por el Ejecutivo. Es algo, ha repetido, que no se hace por parte de otros gobiernos.

En relación a las inspecciones del servicio de Minas, Llamedo ha dicho que si se avisaba previamente a las empresas es porque siempre se había hecho así. Además, ha dicho que en Andalucía, donde gobierna el PP, también se recurre a esa práctica. No obstante, ha precisado que ahora eso va a cambiar.