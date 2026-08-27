Llamedo ve fundamental garantizar la protección de los niños que están en Ceuta

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, que ha participado telemáticamente en la Conferencia Sectorial de Infancia que ha aprobado 25 millones para Ceuta, ha dicho que es "fundamental" garantizar la protección de los niños que están en la ciudad.

En unas declaraciones distribuidas por el Principado, ha subrayando que el Gobierno de España ha informado de que "la primera opción es esa reagrupación familiar con sus familias en los países de origen que tienen ciertas dificultades y que a partir de ahí se articularán todas las medidas".

La vicepresidenta asturiana ha señalado que en esta comisión sectorial "se ha abordado ese refuerzo, ese apoyo al Gobierno de Ceuta para dar respuesta" y que han "quedado emplazados a una próxima comisión sectorial en la que se podrá dar detalle de cuál es la situación" y "cuáles son las necesidades" junto con "las propuestas que hace el Gobierno de España para esa posible acogida por parte de las comunidades autónomas".

Llamedo ha incidido en la necesidad de "la responsabilidad, no solo de la solidaridad, sino de la responsabilidad también en los discursos institucionales" para evitar "seguir alimentando el odio, de seguir alimentando el rechazo en una situación tan excepcional como esta", y ha destacado la "especial preocupación" del Gobierno de España "por más de 500 niñas, con una especial vulnerabilidad".

La vicepresidenta asturiana ha criticado que "aquellas comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular y Vox, como es el caso de Aragón, de Extremadura y de Castilla y León, se han negado a participar de este reparto de fondos", en una situación que "requiere de colaboración, que requiere de trabajo conjunto entre las administraciones".