Llanera se sumerge este fin de semana en la Edad Media con Los Exconxuraos 2026

Archivo - Fiesta de los Exconxuraos en Llanera. - TURISMO ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fiesta de Los Exconxuraos de Llanera inaugura el calendario de las grandes fiestas de prao de Asturias. El evento, catalogado como Fiesta de Interés Turístico, prevé congregar desde hoy a miles de personas en el recinto ferial de Ables.

La programación diseñada por el Ayuntamiento de Llanera dará comienzo con la apertura del Campamento y el Mercado Medieval a las 18.00 horas, donde se sucederán combates de caballeros y espectáculos de animación. El pregón oficial de esta edición correrá a cargo del atleta Gerardo Casas Rodríguez, previsto para las 20.30 horas, al que seguirá la recreación histórica de Los Perxuraos de Llanera y las actuaciones musicales de la Orquesta Panorama y la Orquesta Cinema a partir de las 23.00 horas.

La jornada del sábado 4 de julio mantendrá el mercado abierto desde las 11.00 horas e incorporará actividades familiares como torneos de tiro con arco y escuelas de caballeros. La tradicional cena medieval tendrá lugar a las 21.00 horas para después dar comienzo el torneo de caballeros a las 23.00 horas. El cierre de la noche estará protagonizado por los conciertos de Leire Martínez, la orquesta América de Vigo y Dj RVS.

El domingo 5 de julio centrará sus actos solemnes en la mañana, con el Desfile de Los Exconxuraos a las 12.30 horas y la misa campestre a las 13.00 horas. Tras la misa solemne cantada por la Coral Polifónica de Llanera, se celebrará la tradicional comida campestre en el recinto ferial, animada por diversas exhibiciones de cetrería, pasacalles y teatro de títeres y cuentacuentos que se clausurarán a las 21.30 horas.

Para facilitar la movilidad, la organización ha dispuesto un servicio de tren turístico que conectará de forma regular los núcleos de Lugo, Posada y el Recinto Ferial durante el sábado y el domingo. Asimismo, en colaboración con el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) y Alsa, se han establecido servicios nocturnos especiales de autobuses con salidas desde Oviedo a partir de las 20.00 horas y retornos desde el recinto ferial de Llanera que se prolongarán hasta las 06.15 horas durante las noches del viernes y el sábado.