Llanes activa este sábado el Plan de Salvamento en Playas con 53 efectivos

Simulacro de socorro en playas de Llanes efectuado durante el verano del pasado 2025. - LLANES

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes pone en marcha este sábado el Plan de Salvamento en Playas 2026, que permanecerá operativo hasta el 8 de septiembre y contará con un equipo de 53 profesionales. El dispositivo supondrá un coste de 455.557,86 euros para las arcas municipales.

Según ha informado el Consistorio, el operativo estará integrado por 46 socorristas, seis lancheros socorristas y un coordinador de proyecto. De los socorristas, dos ejercerán además funciones de coordinación local.

El servicio se prestará en las playas de Cuevas del Mar, San Antolín, Torimbia, Toranda, Barru, Borizu, Palombina, San Martín (Portiellu), Póo, El Sablón, Toró, Ballota, Andrín y Vidiago (Bretones). El horario general será de 11.30 a 19.00 horas todos los días de la semana, salvo en Palombina y Toró, que cuentan con la distinción Q de Calidad y dispondrán de servicio hasta las 19.30 horas.

La concejala de Playas, Priscila Alonso, ha señalado que "ya está todo a punto para el comienzo de la temporada" y ha hecho un llamamiento a "la prudencia y responsabilidad de los usuarios de nuestros arenales". Asimismo, ha recordado que este año veinte playas del concejo, incluidas todas las que cuentan con socorristas, participan en la campaña 'Playas sin humo'.

Entre las funciones del equipo de salvamento figuran la vigilancia de las zonas de baño, el socorrismo, el rescate de personas y la primera atención sanitaria, así como la información a los usuarios sobre el estado del mar y los recursos disponibles. También colaborarán en la búsqueda de personas desaparecidas y prestarán apoyo a personas con discapacidad en las playas habilitadas para ello.

Además, los socorristas se encargarán de señalizar las zonas de baño, velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y colaborar en la conservación del entorno, además de supervisar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los arenales con distintivos de calidad.