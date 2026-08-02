Llanes.- El Ayuntamiento inicia las obras de pavimentación de dos caminos en Buda con una inversión de 40.000 euros

Llanes inicia las obras de pavimentación de dos caminos en Buda con una inversión de más de 40.000 euros - LLANES

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha iniciado las obras de pavimentación de dos caminos en la localidad de Buda, una actuación adjudicada por 40.293 euros y con un plazo máximo de ejecución de tres meses.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos permitirán rehabilitar dos vías que presentan un firme deteriorado, con grietas, baches y una capa de tierra. La actuación incluye la pavimentación con hormigón armado, además de labores previas de limpieza, desbroce y saneo de la base, así como mejoras en el drenaje y la evacuación de aguas.

Las obras forman parte de un contrato dividido en cuatro lotes y adjudicado por más de 222.500 euros, que también contempla actuaciones de pavimentación en Bricia, ya finalizadas, en Póo, actualmente en ejecución, y en La Pesa de Pría. Según el Ayuntamiento, estas intervenciones se enmarcan en la estrategia municipal de mejora de las infraestructuras viarias del medio rural.