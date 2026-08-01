Llanes celebra este sábado la XXIX Subida al Picu Benzúa con 70 corredores inscritos - LLANES

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad llanisca de Los Carriles acoge este sábado, 1 de agosto, la XXIX Subida al Picu Benzúa, una carrera de montaña que reunirá hasta el momento a 70 participantes. La competición dará comienzo a las 18.00 horas desde la iglesia de San Julián de Los Carriles.

La competición tomará la salida a las 18.00 horas desde la iglesia de San Julián de Los Carriles y completará un recorrido de casi 7 kilómetros, con 600 metros de desnivel positivo acumulado, hasta alcanzar la cima del Picu Benzúa, situada a 723 metros de altitud. El trazado incluye tramos de asfalto, zonas de montaña técnica y un descenso por el mismo itinerario hasta la meta.

Tras la carrera se celebrará, a partir de las 20.30 horas, la entrega de trofeos y premios, que incluye cestas de productos para los mejores clasificados de las categorías absolutas masculina y femenina y para el mejor corredor local, además de una espicha para los participantes. La organización recuerda también el récord de la prueba, logrado en 1995 por Juan Ramón Gutiérrez con un tiempo de 39 minutos y 5 segundos.