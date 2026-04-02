Llanes corta al tráfico la vía principal de la villa desde este jueves hasta el domingo

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OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes cerrará al tráfico rodado la vía principal de la villa durante la Semana Santa, desde este jueves hasta el domingo, entre las 19.00 y las 0.00 horas. La medida afecta a vehículos a motor, bicicletas y monopatines en calles como Egidio Gavito, Nemesio Sobrino, Castillo, Mercaderes, Las Barqueras y Pidal.

El consistorio ha explicado que la restricción busca garantizar la seguridad de los peatones en fechas de gran afluencia de visitantes y facilitar la actividad comercial en la zona.

Para informar tanto a los automovilistas como a las personas que circulen en bicicleta o monopatín de las medidas de tráfico adoptadas, se colocará un panel en la rotonda de El Rinconín.