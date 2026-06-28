Llanes destina 400.000 euros al equipamiento del futuro centro cultural del Cinemar

Infografías del proyecto para el Cinemar. - LLANES

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes destinará 400.000 euros a la adquisición e instalación del equipamiento audiovisual del Cinemar, cuyas obras de rehabilitación integral continúan en marcha para transformar el antiguo cine en un centro cultural.

La inversión se financiará mediante una modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería que será sometida a aprobación en el próximo pleno municipal. Según ha explicado el Consistorio, el objetivo es que el equipamiento necesario esté disponible cuando finalicen las obras actualmente en ejecución.

El Ayuntamiento ha señalado además que los problemas surgidos durante la ejecución de los trabajos se están resolviendo mediante la colaboración entre los técnicos municipales y la dirección de obra, lo que ha obligado a redactar una modificación del proyecto.

Asimismo, el Consistorio ha sacado a licitación la dirección de obra de las instalaciones térmicas y de climatización del edificio por un importe de 11.616 euros.