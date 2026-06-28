Llanes invierte 201.000 euros en renovar la instalación eléctrica del colegio Valdellera

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OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha sacado a licitación las obras de renovación de la instalación eléctrica del colegio público Valdellera de Posada y de la escuela infantil anexa, una actuación que cuenta con un presupuesto base de 201.032 euros.

El proyecto contempla la sustitución completa del sistema eléctrico y de iluminación de ambos edificios, con la instalación de nuevos cuadros eléctricos, cableado, canalizaciones y luminarias. Las obras tendrán un plazo de ejecución estimado de tres meses y el plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 8 de julio.

La actuación incluye la colocación de iluminación LED de alta eficiencia energética y más de 130 luminarias de emergencia, además de otras medidas destinadas a reforzar la seguridad de las instalaciones. También se prevé la instalación de un sistema de megafonía centralizado y de radiadores eléctricos en la escuela infantil.

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha explicado que el Ayuntamiento intentó que la actuación fuese asumida o cofinanciada por el Principado al considerar que se trata de una obra nueva y no de mantenimiento. Ante la negativa del Gobierno autonómico, el consistorio ejecutará la reforma con fondos municipales.