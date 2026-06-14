Llanes publica la resolución provisional de las ayudas para estudiantes del curso 2025-2026

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OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha publicado la resolución provisional de las ayudas destinadas a estudiantes del concejo que cursen estudios fuera del municipio durante el curso 2025-2026.

La convocatoria, dotada con un presupuesto total de 40.000 euros, se divide en dos líneas: 20.000 euros para estudios universitarios y otros 20.000 euros para ciclos formativos de grado medio y superior en centros públicos y concertados.

Estas becas se destinarán a dar cobertura a los gastos de adquisición de material didáctico, así como a gastos de manutención, residencia y transporte, de estudiantes universitarios y alumnos de ciclos formativos de grado medio y superior, así como a los de artes plásticas y diseño y de enseñanzas deportivas.

Entre los requisitos para optar a estas ayudas se encuentran el estar matriculado en cursos presenciales de las formaciones citadas en el curso 2025-2026, que los centros de formación sean españoles, públicos o concertados, y estar empadronado en Llanes como mínimo desde el 1 de enero de 2025.

Las personas interesadas disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en la sede electrónica y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Llanes, esto es, hasta el 24 de junio, para formular alegaciones o presentar la documentación que estimen pertinente, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.