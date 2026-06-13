Llaneza (PSOE) afea a Canteli (PP) que no plantee soluciones al problema de la vivienda en Oviedo

Archivo - El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha acusado este sábado al alcalde, Alfredo Canteli, de evitar abordar el problema del acceso a la vivienda en la ciudad y le ha reclamado medidas para facilitar la emancipación de los jóvenes y ampliar la oferta residencial.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha respondido así a las declaraciones realizadas por Canteli durante un acto con el club Lobas Global Atac, criticando que el regidor dedicara sus intervenciones a la oposición en lugar de plantear soluciones para los problemas de la ciudad.

Fernández Llaneza ha sostenido que la cuestión principal es la dificultad de acceso a la vivienda y ha emplazado al alcalde a explicar qué medidas prevé adoptar para responder a las necesidades habitacionales de la población.

Asimismo, ha criticado que el alcalde hable de otras administraciones y de la oposición sin concretar actuaciones municipales en esta materia. "La verdadera cuestión es qué piensa hacer con las 16.000 personas de entre 25 y 40 años que actualmente tienen serias dificultades para acceder a una vivienda en Oviedo", ha afirmado.

El portavoz socialista ha defendido las propuestas planteadas por su grupo, entre ellas el incremento del parque público de vivienda, la movilización de vivienda vacía, la declaración de zonas tensionadas, el impulso de promociones asequibles y medidas para favorecer la emancipación juvenil.

Además, ha reprochado a Canteli sus críticas al PSOE y ha asegurado que el alcalde "ha optado por los insultos y las descalificaciones" en lugar de dedicar esfuerzos a resolver los problemas de la ciudad.