Llaneza (PSOE) confía en "convencer" a los ovetenses y sumar apoyos frente al modelo del PP

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha asegurado que su formación seguirá trabajando "cada día" para confrontar el actual modelo de ciudad del Partido Popular con la alternativa socialista, un proyecto en el que, según ha afirmado, están "absolutamente seguros de que cada vez va a sumar a más gente".

A preguntas de los medios sobre si cree en la posibilidad de que el PP pierda la mayoría absoluta en Oviedo y se produzca un pacto de gobierno entre los 'populares' y Vox en el ámbito local, Llaneza se ha mostrado tajante: "Yo creo que Dios los cría y ellos se juntan y, vamos, a las pruebas nos remitimos; el que lo dude, sí".

Pese a admitir que alcanzar una mayoría es un reto "difícil", el líder socialista ha insistido en que el objetivo del PSOE es obtener "la mayoría de la confianza de los ovetenses". "Sé que es un tópico que siempre se dice, pero creemos que podemos intentar convencer todavía a muchos ovetenses para que crean en el proyecto del Partido Socialista", ha manifestado, garantizando que mantendrán este empeño "cada día del año que quede" de mandato.