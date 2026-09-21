Llaneza (PSOE) ve a Canteli "indigno" de la Alcaldía: "No merece representar a los ovetenses"

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha asegurado que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli "no merece representar a los ovetenses" tras sus declaraciones ante la agresión a dos militantes de AMA Asturies al inicio de las fiestas de San Mateo.

En unas declaraciones a los medios momentos antes de participar en el brindis de San Mateo en la Plaza de España, Llaneza ha lamentado que las fiestas estuvieran "marcadas en su inicio por un suceso lamentable, que no debería de producirse nunca", pero ha enfatizado que la respuesta del primer edil fue aún más grave, describiendo al alcalde como "desnortado" por su "reacción lamentable" ante la agresión. Es, ha dicho, un "alcalde absolutamente indigno" del cargo que ostenta.

Por otro lado, y en relación al modelo festivo, el portavoz socialista ha reiterado que el PSOE "siempre ha apostado por un modelo de fiestas mucho más participativo, mucho más popular", diferente al que se ha desarrollado en Oviedo.