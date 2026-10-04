Llera (PSOE) reclama una condena "unánime" tras la agresión en la plaza de la Escandalera

Acampada en la plaza de la Escandalera de Oviedo. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo, Sergio Llera, ha reclamado este domingo una respuesta "clara, inmediata y unánime" de las fuerzas políticas de la capital asturiana tras la agresión sufrida por participantes en la acampada de plaza de la Escandalera.

"Hace apenas unas semanas vivimos una agresión durante San Mateo y Oviedo tuvo que asistir después a unas declaraciones absolutamente impropias de su alcalde. Esta vez no podemos volver a equivocarnos. Espero que Alfredo Canteli sea el primero en condenar estos hechos con absoluta claridad, sin matices, excusas ni equidistancias", ha destacado en una nota de prensa.

Llera ha extendido su llamamiento a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Oviedo, explicitando la petición a Vox. "Ante la violencia no debería importar dónde se sienta cada uno en el Pleno. Espero una condena inequívoca de todos, también de Vox. Cuando aparecen violencia y simbología nazi en las calles de nuestra ciudad, solo cabe estar enfrente", ha aseverado.

Para el candidato socialista "no se trata de responsabilizar a un partido de los actos individuales de antiguos militantes". No obstante, exige "una condena clara". "Y también al Partido Popular, que contempla a Vox como socio político, que sea exigente ante cualquier ambigüedad frente a la violencia de extrema derecha", ha señalado.

"En menos de un mes hemos visto dos episodios de violencia que nunca deberían formar parte de la normalidad de Oviedo. No podemos esperar a que haya un tercero para tomárnoslo en serio", ha añadido.

Por último, ha resaltado que Oviedo es "una ciudad plural, abierta y democrática". "Podemos pensar distinto, discutir y manifestarnos por causas diferentes. Pero hay una frontera que debemos defender juntos: en esta ciudad nadie debería tener miedo por pensar diferente", ha concluido.