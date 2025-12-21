Lluvias, mar agitada y ambiente invernal: Asturias afronta una semana navideña de frentes atlánticos

Archivo - Luanco - EUROPA PRESS. - Archivo

Asturias vivirá entre el 22 y el 28 de diciembre una semana típicamente invernal, con cielos nubosos, lluvias frecuentes y temperaturas sin grandes cambios, más suaves en la costa y frías en el interior.

El viento del oeste y noroeste y el mal estado de la mar seguirán marcando el tiempo en el litoral, aunque sin indicios, por ahora, de un temporal excepcional, según las fuentes oficiales consultadas.

LUNES 22 DE DICIEMBRE

La jornada comenzará con cielos muy nubosos y lluvias, más probables e intensas en la franja costera y zonas de montaña. Las temperaturas apenas variarán, con máximas en torno a 10-12 grados en el litoral y algo por debajo en el interior, y viento del oeste moderado con rachas fuertes en la costa y la cordillera.

MARTES 23 Y MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE

El martes se mantendrá el ambiente inestable, con nubosidad abundante y chubascos dispersos, que serán más frecuentes en el oeste y en la Cordillera Cantábrica, mientras se abrirán algunos claros en el centro de la región. El miércoles se espera la llegada de un nuevo frente, con lluvias más generalizadas y persistentes, sobre todo por la tarde, y una ligera bajada de las temperaturas máximas.

JUEVES 25 DE DICIEMBRE, NAVIDAD

El día de Navidad transcurrirá con cielos cubiertos y precipitaciones intermitentes, que pueden ser moderadas en el litoral y en el entorno de la cordillera. La cota de nieve se mantendrá en torno a 1.000-1.200 metros, de modo que la nieve quedará restringida a las zonas más altas, mientras el viento del noroeste seguirá soplando con cierta intensidad.

VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DE DICIEMBRE

Para el viernes se prevé que continúe la nubosidad, pero con lluvias algo menos frecuentes y más repartidas en forma de chubascos, alternando con ratos de cielo más abierto en el interior. El sábado podría consolidarse esta ligera mejoría, con intervalos nubosos, lluvias débiles y temperaturas similares, manteniéndose las máximas alrededor de 10 grados en la mayor parte de la comunidad.

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE

El domingo se perfila, a día de hoy, como una jornada algo más estable, con más claros, especialmente en el centro y oriente, y baja probabilidad de lluvias salvo en el litoral y la montaña donde no se descartan chubascos residuales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos y el viento tenderá a aflojar, aunque en la mar aún podrá registrarse mar de fondo del noroeste con olas de varios metros.