Localizado en Llanes el cadáver de un hombre de 79 años desaparecido desde el sábado

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil han localizado el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en la localidad de Riocaliente, en el municipio asturiano de Llanes. Se trata de un vecino de Pamplona de 79 años, según ha informado la Guardia Civil.

Fue localizado a unos 150 metros del pueblo en una zona con vegetación muy densa y de difícil acceso. Según la Benemérita, todo indica a que el hombre se sintió indispuesto y pretendía salir hacia el camino, a unos ocho metros del lugar donde se encontraba el cuerpo.

Componentes del Greim de la Guardia Civil trasladaron al fallecido al punto de encuentro en la localidad de Rio Caliente donde el médico de Llanes se desplazó para certificar la muerte y ordenar el traslado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo. La Guardia Civil activó el protocolo pertinente y traslada al Equipo de Policía Judicial para la instrucción de las diligencias.

La búsqueda se centró en el entorno de la población, debido al estado de salud del desaparecido, que presentaba poca resistencia física además de insuficiencia respiratoria.

El SEPA, en colaboración con la Guardia Civil, puso en marcha este jueves un dispositivo que supuso la movilización, por parte del organismo autónomo, de bomberos del parque de Llanes, Unidad de Drones, Unidad Canina y el Jefe de Zona del Oriente.

Por aire se activó un helicóptero del organismo autónomo en coordinación con la aeronave del Instituto Armado. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 08.52 horas desde la Central Operativa de Servicios. Explicaban que iban a comenzar la búsqueda de un varón desaparecido desde hace unos días, concretamente desde el sábado, según denunciaba la familia, en la citada localidad.

A las 13.06 horas, el jefe de zona oriental informó que efectivos de la Unidad Canina del SEPA y de la Guardia Civil habían localizado al desaparecido, fallecido. Se encontraba en una pista forestal a unos 700 metros de la localidad. La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.