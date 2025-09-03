Localizados los primeros restos óseos de víctimas del franquismo en la fosa del cementerio de Carcéu (Valdés)

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las labores de exhumación de las víctimas del franquismo en la fosa del cementerio de Carcéu, en el municipio asturiano de Valdés, han dado sus primeros frutos con la localización este mediodía de los primeros restos humanos. Se trata de elementos óseos pertenecientes a, al menos, dos individuos aunque los responsables de los trabajos confían en que puedan aparecer más en los próximos días.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, se ha desplazado a la localidad valdesana para interesarse por estos trabajos que lleva a cabo un equipo del grupo Arqueos, gracias al acuerdo que mantiene la Consejería con la Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

También han estado presentes la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado. Además, se ha desplazado el hermano de uno de los asesinados, José Antonio González, que entonces tenía 9 años.

Los trabajos de exhumación se centran en la búsqueda de seis personas. Tres naturales de Ovés (Salas), el hermano de José Antonio, Francisco González Prado (17 años), Bernabé Fernández Alonso, y Francisco García Rodríguez; y otras tres de Brañalonga (Tineo), Darío Peláez Cuervo (21 años), Fernando González Peláez (21 años) y Julio González Peláez (19 años).

El consejero ha manifestado su "satisfacción personal y política y la de todo el equipo de la Consejería" porque las labores llevadas a cabo en esta fosa hayan dado los primeros resultados positivos "y sobre todo por dar satisfacción a José Antonio, que lleva 89 años esperando por este momento, por esta reparación, por esa deuda que las administraciones comenzamos a hoy a pagar".