López (Vox) acusa a Barbón de hablar de una "Asturias imaginaria" y de comportarse como "un tertuliano"

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, este martes en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha acusado este martes al presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, de describir una "Asturias imaginaria que ni él mismo se cree" durante el Debate de Orientación Política.

Frente a la intervención del jefe del Ejecutivo autonómico, la representante parlamentaria ha garantizado que su formación defenderá la exposición de la "Asturias real". López ha reprochado a Barbón la presentación de "20.000 anuncios" y "20.000 promesas" sin detallar la forma en que los ejecutará ni explicar por qué no los ha aplicado con anterioridad tras "siete años desgobernando Asturias".

López ha sostenido que incrementar el presupuesto público no equivale a gestionar mejor ni a garantizar mejores servicios públicos, al tiempo que ha alertado del aumento de las listas de espera en sanidad y dependencia, de las dificultades para el acceso a la vivienda y de la situación del sector primario en el medio rural.

La parlamentaria de Vox ha afeado al presidente autonómico que haya adoptado "tres versiones" durante su discurso: la de un "tertuliano de la televisión", la de un "activista político" que busca responsabilizar a la oposición para evitar rendir cuentas sobre su gestión y la de un "vendedor de promesas".

Por último, López ha rechazado la posibilidad de asumir competencias pendientes o la creación de pactos sectoriales al considerar que constituyen "cortinas de humo" para dilatar soluciones. De igual modo, ha instado a Barbón a "poner pie en pared" para exigir al ministro Óscar Puente el cumplimiento de las inversiones en infraestructuras ferroviarias y viarias comprometidas con la comunidad.