La portavoz de Vox y candidata al Congreso, Carolina López. - VOX
OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Vox en la Junta y candidata al Congreso, Carolina López, ha denunciado este viernes desde San Esteban de Pravia el abandono de las infraestructuras asturianas por parte de los sucesivos gobiernos socialistas. "Asturias está como sus infraestructuras: abandonada, aislada y con años de retraso", ha afirmado López.
López ha reclamado un cambio en las políticas autonómicas para poner fin al bloqueo ideológico del desarrollo económico y recuperar las oportunidades de inversión perdidas en Asturias.
Carolina López ha puesto como ejemplo la pasarela prometida hace tres décadas para conectar San Esteban de Pravia con San Juan de la Arena, una infraestructura de unos 150 metros que permitiría acortar los desplazamientos cotidianos de los vecinos y que continúa sin construirse.
La portavoz y candidata de Vox ha recordado que para este proyecto se anunció una inversión de 9,5 millones de euros procedentes de fondos europeos y ha exigido explicaciones sobre su destino. En este sentido, la diputada ha recordado que, a lo largo de estos años, el Gobierno asturiano "por falta de gestión, ha perdido millones y millones de euros de los fondos europeos", lo que ha supuesto la pérdida de numerosas oportunidades de inversión para Asturias.
Frente a esta situación, López ha defendido el programa de desregulación de Vox para reducir el papeleo y facilitar la ejecución de las infraestructuras pendientes.