El 77.715, tercer quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, dotado con 60.000 euros, cae en Oviedo y Gijón

Dos niñas del Colegio de San Ildefonso, cantan el premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID/OVIEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie ha dejado 12 mil en Asturias, repartidos entre Oviedo y Gijón.

El número fue cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla. En Asturias, se vendió un décimo en la administración Jovellanos 8, en Oviedo, y en Gran Capitán 14, en Gijón.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.