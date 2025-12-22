El 77.715, tercer quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, dotado con 60.000 euros, cae en Oviedo y Gijón

Dos niñas del Colegio de San Ildefonso, cantan el premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025.
Dos niñas del Colegio de San Ildefonso, cantan el premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025.
Actualizado: lunes, 22 diciembre 2025 11:36
    MADRID/OVIEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie ha dejado 12 mil en Asturias, repartidos entre Oviedo y Gijón.

   El número fue cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla. En Asturias, se vendió un décimo en la administración Jovellanos 8, en Oviedo, y en Gran Capitán 14, en Gijón.

   Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

   Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

