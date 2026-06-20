La Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Oviedo y en Candás

Archivo - Los bombos de la lotería nacional en el Teatro Real de Madrid, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

OVIEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha recaído en el número 63.244 euros y ha tocado, entre otras localidades, en Oviedo y en Candás, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

Este segundo premio está dotado con 120.000 euros al décimo. En el caso de Oviedo, la administración en la que se han vendido los décimos premiados está ubicada en La Corredoria Baja, 154. En el caso de Carreño en la ubicada en la calle Valdés Pumarino, 21, en Candás.

El primer premio, dotado con 600.000 euros al número, ha recaído en el número 20.118.