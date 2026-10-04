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VALDÉS 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Alfonso X el Sabio de Luarca acogerá del 10 al 12 de octubre la quinta edición del Festival de Blues de Asturias. La cita musical combinará las actuaciones de rhythm and blues, soul y sonidos de raíz con propuestas pedagógicas para los más pequeños, a través de la iniciativa didáctica 'Blues & Kids', así como con la oferta gastronómica de los restaurantes locales mediante el 'Menú Blusero/Sureño'.

La jornada inaugural arrancará el sábado 10 de octubre a las 18.30 horas con la actuación de Anna Dukke, a la que seguirá a las 20.30 horas el guitarrista Quique Gómez. El cierre de la primera jornada correrá a cargo de la Blackboard Blues Band a partir de las 23.00 horas.

El domingo 11 la programación comenzará por la mañana, de 11.00 a 12.30 horas, con la actividad 'Blues & Kids', seguida a las 13.00 horas por el concierto acústico de Sr. Mo. Por la tarde, la música reanudará su actividad a las 18.30 horas con Los Gumbo, a las 20.30 horas con Rambalaya y a las 23.00 horas con Bindy Bazaar.

La quinta edición del festival concluirá el lunes 12 de octubre, jornada que volverá a contar con la matinal para niños de 11.00 a 12.30 horas y que cerrará su programación a las 13.00 horas con la actuación en formato dúo de Sil Fernández & Álvaro Bárcena.