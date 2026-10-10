Luarca se convierte en la capital del blues con tres días de conciertos gratuitos en el Puente del Pilar

Anna Dukke - THE BORDERLINE MUSIC

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Alfonso X el Sabio de Luarca acoge entre este sábado 10 al lunes 12 de octubre la quinta edición del Festival de Blues de Asturias, un evento de acceso gratuito organizado en el municipio de Valdés que ofrecerá tres jornadas de música en directo, actividades pedagógicas y una propuesta gastronómica paralela.

La programación musical arranca el sábado con las actuaciones de Anna Dukke a las 18.30 horas, Quique Gómez a las 20.30 horas y la Blackboard Blues Band a las 23.00 horas. El domingo 11 de octubre la jornada comenzará entre las 11.00 y las 12.30 horas con la iniciativa didáctica 'Blues & Kids'.

A continuación, a las 13.00 horas, actuará Sr. Mo, mientras que el tramo de tarde y noche contará con los conciertos de Los Gumbo (18.30 horas), Rambalaya (20.30 horas) y Bindy Bazaar (23.00 hours).

El festival concluirá el lunes 12 de octubre con una nueva sesión de 'Blues & Kids' de 11.00 a 12.30 horas y la actuación en formato acústico del dúo integrado por Sil Fernández y Álvaro Bárcena a las 13.00 horas.

Durante los tres días de celebración, los restaurantes y tabernas del concejo de Valdés ofrecerán un menú especial blusero y sureño. La organización ha recomendado planificar las reservas de alojamiento con antelación ante la disponibilidad de la red de hospedaje de la villa.