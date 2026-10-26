Luarca culmina la reparación de su red de saneamiento con una inversión de 606.394 euros

El Principado finaliza las obras contra filtraciones en la red de saneamiento de La Capitana y el puerto de Luarca, con una inversión de 606.394 euros - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado las obras contra filtraciones realizadas en la red de saneamiento de La Capitana y el puerto de Luarca, en Valdés, con una inversión de 606.394 euros. La actuación, financiada por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del programa NextGenerationEU, forma parte de las medidas para reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la gestión de los recursos hídricos.

En La Capitana se han rehabilitado 462 metros de tuberías, de los que 421 corresponden al colector que conduce las aguas residuales hasta la estación de bombeo. En la calle Los Caleros, en la zona del puerto, se han reparado otros 41 metros de colector, además de acondicionar nueve pozos de registro, tal y como ha explicado este lunes el consejero de Movilidad, Medio ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

La técnica utilizada ha permitido renovar y sellar las tuberías desde su interior, sin necesidad de abrir zanjas, lo que ha reducido las afecciones en superficie y en el entorno del río Negro. La intervención en La Capitana ha requerido, además, el apoyo de buzos especializados y de sistemas auxiliares de bombeo debido a las condiciones del terreno y a la presencia de agua subterránea.

Las obras evitarán las filtraciones de agua del suelo y del mar a través de las juntas de los colectores próximos al río Negro y al puerto, especialmente durante las mareas altas. La entrada de agua ajena a la red de saneamiento reducía su capacidad, aumentaba las descargas de los bombeos y dificultaba el funcionamiento de la depuradora de Luarca, además de incrementar el consumo energético.

Con las mejoras realizadas, la red podrá gestionar mejor el agua de lluvia y se reducirá el riesgo de inundaciones en dos zonas incluidas en un área de riesgo potencial significativo. Asimismo, al evitar la entrada de agua del terreno y del mar en los colectores, se favorecerá el funcionamiento de la red de saneamiento y aumentará la eficiencia de la depuradora de la localidad.