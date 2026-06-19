Lucía Rodríguez, mejor nota de España en la PAU y la más alta en los Premios Extraordinarios de Bachillerato Asturias

Estudiantes haciendo la PAU - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GIJÓN, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alumna del IES El Piles de Gijón, Lucía Rodríguez Rodríguez, ha logrado la mejor nota de España en la PAU y la calificación más alta en los Premios Extraordinarios de Bachillerato 2026.

"Es un referente del talento, el esfuerzo y la dedicación en el ámbito educativo a nivel nacional", han resaltado desde el IES El Piles.

En este sentido, han remarcado que estos reconocimientos no solo reflejan su capacidad intelectual, sino también "su constancia, disciplina y compromiso con el estudio, algo que lleva haciendo a lo largo de toda su vida académica, como refleja su expediente".

Sobre la estudiante han resaltado, también, que ya fue en su momento Premio al esfuerzo personal y al rendimiento académico del alumnado de ESO en el año 2023-2024.

"Toda la comunidad educativa del IES EL Piles quiere poner en valor el trabajo realizado por la alumna, y felicitarla no solo a ella sino también a su familia porque la educación de Lucía es exquisita", han trasladado sobre una alumna "de diez".

"En un mundo en el que el esfuerzo parece que está de capa caída, Lucía demuestra que, gracias a él, se pueden conseguir sueños", han llamado la atención, antes de añadir que, "en una sociedad que carga con demasiada alegría contra la adolescencia y que ve feo su futuro, Lucía cierra bocas".