Lugones acogerá una muestra con 45 obras de tres artistas aficionados de Siero

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos junto a Óscar Caso, técnico municipal. - SIERO

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Polivalente Integrado (CPI) de Lugones acogerá del 21 de julio al 26 de agosto una Muestra de Artes Plásticas que reunirá un total de 45 pinturas realizadas por tres artistas aficionados de Siero: Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez.

Según ha informado el Ayuntamiento de Siero, la exposición podrá visitarse en horario de 11.30 a 14.30 horas y estará compuesta por quince obras de cada uno de los autores, con una temática variada.

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, ha presentado este viernes la muestra y ha destacado que los tres participantes son vecinos del concejo que, pese a no dedicarse profesionalmente a la pintura, han querido compartir su afición con el público.

Asimismo, ha animado a la ciudadanía a visitar la exposición en el CPI de Lugones y conocer una muestra que, a su juicio, refleja "el talento y la creatividad" de estos artistas sierenses.