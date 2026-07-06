Luis Enrique agradece a Gijón la playa verde con su nombre: "Es una oportunidad de estar en mi tierra de manera eterna"

Inauguración de la Playa Verde' Luis Enrique', este lunes en Gijón. - AYTO. DE GIJÓN

GIJÓN, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gijón ha inaugurado este lunes la playa verde 'Luis Enrique', un nuevo espacio público en El Rinconín de cerca de 30.000 metros cuadrados que rinde homenaje a la figura del entrenador gijonés. El acto ha contado con las intervenciones del concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, la alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, y el propio técnico homenajeado, Luis Enrique Martínez.

Durante su intervención, Martínez Salvador ha destacado la trayectoria, así como la implicación, de uno de sus ciudadanos "más ilustres" de la zona de Pumarín; y ha anunciado que tras el periodo estival comenzará la segunda fase de las obras para incorporar zonas deportivas, culturales y de recreo.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha afirmado "pocas historias representan mejor ese orgullo eminentemente gijonés, esa forma única de estar y ver el mundo que la de Luis Enrique Martínez García". Para la regidora, "la historia de Gijón, como la de Luis Enrique, es una historia de esfuerzo sin atajos, de valentía, pero sobre todo de fortaleza". Moriyón, en su discurso, ha subrayado que este espacio nace para el disfrute de familias, mayores y niños, y que "servirá para contar de forma viva la historia de un gijonés que ha triunfado en todo el mundo sin olvidar sus raíces".

Finalmente, Luis Enrique ha tomado la palabra y se ha mostrado emocionado ante los reconocimientos recibidos. El entrenador asturiano ha expresado su agradecimiento a las autoridades por brindarle la oportunidad de estar en su tierra "de manera eterna" y ha puntualizado que, al mirar la placa, ve reflejado el nombre de sus padres por su humildad y su trabajo. Luis Enrique ha recordado también a su familia y su proyecto de vida junto a su mujer Elena y sus tres hijos. Para dar por concluido el acto, han descubierto la placa oficial de la playa verde 'Luis Enrique'.