Luis Muñiz Suárez muestra en un libro el esplendor del Teatro Palacio Valdés

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, ha acompañado este jueves al periodista avilesino Luis Muñiz Suárez en la rueda de prensa de presentación de su libro 'Teatro Palacio Valdés. Avilés. Templo de las artes escénicas', recientemente publicado bajo el sello de Ediciones Nieva y producido por Nocosa Ediciones.

El acto ha tenido lugar en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Avilés, y ha contado también con la presencia de Benjamín Lebrato, director de Ediciones Nieva. Se trata de un volumen de gran formato, con 320 páginas ilustradas a todo color por más de quinientas imágenes, la mayoría fotografías, así como planos, tablas y gráficos.

El libro recuerda los orígenes del histórico teatro, analiza su arquitectura, rehabilitación y sucesivas intervenciones, además de mostrar mediante un amplio álbum de fotos todo su esplendor, hasta en los más pequeños detalles, algunos desconocidos u ocultos al público. También aporta numerosos datos técnicos y documentación, en parte inédita, sobre el edificio, actualmente de titularidad municipal.

Proyectado en 1900 por el arquitecto Manuel del Busto, con estilo historicista neobarroco según el modelo italiano y sala en herradura, el Teatro Palacio Valdés constituye la joya del arte escénico avilesino y es uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio asturiano, declarado monumento histórico-artístico en 1982.