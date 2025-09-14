Este lunes se celebra el 50 Aniversario de los estudios superiores de la Facultad de Economía y Empresa

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 15 de septiembre a las 12:30 horas tendrán lugar el 50 aniversario de los estudios superiores de Economía y Empresa en Asturias.

Para celebrar estos 50 años se llevará a cabo la inauguración del Logo 3D de la Facultad en el Espacio exterior que une los Aularios 1 y 2 y la inauguración de la renovada Sala de Lectura del Edificio Departamental donde se descubrirá una placa dedicada a Elinor Ostrom, primera mujer que ganó el Premio Nobel de Economía en 2009.

El acto contará con la presencia del rector Ignacio Villaverde y la decana de la Facultad de Economía y Empresa, Carmen Benavides, entre otras autoridades académicas.