Luz verde a 40,2 millones para impulsar programas de formación y empleo

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la directora gerente del Sepepa, Begoña López, visitan la oficina de empleo de la calle Regenta de Oviedo, acompañados por su directora, Moru Caunedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS9

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este a un gasto global que supera los 40,2 millones para impulsar dos líneas de actuación del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) - .

Según ha informado el Ejecutivo en posterior rueda de prensa, por una parte, se ha autorizado un gasto de 18.683.730 euros para la convocatoria de subvenciones que financian programas de formación en los que las personas participantes obtienen certificados profesionales.

Esta medida, financiada íntegramente con fondos de la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para Personas Trabajadoras, trata de responder a las necesidades del mercado laboral y de mejorar la cualificación laboral, con el fin de cubrir las demandas de las empresas y favorecer la productividad y la creación de puestos de trabajo.

Por otro lado, se ha aprobado una partida de 21.580.927 euros para financiar el coste salarial de las personas con discapacidad que trabajan en los centros especiales de empleo ubicados en Asturias. El año pasado, estas ayudas beneficiaron a 3.600 trabajadores y trabajadoras.