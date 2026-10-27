Luz verde a la adenda al convenio con Mar de Niebla, en Gijón, para cofinanciar el proyecto 'Cocinas Comunitarias'

Aprobadas las bases las bases para la selección de las personas beneficiarias del Plan de Empleo Municipal

Archivo - Casa Consistorial de Gijón
Archivo - Casa Consistorial de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 27 octubre 2026 13:58
Seguir en

    GIJÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado, este martes, la adenda al convenio con la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla, de cara a la cofinanciación del proyecto 'Cocinas Comunitarias'.

   Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el Ayuntamiento concedió una subvención de 30.000 euros para las obras de adecuación del local destinado a este proyecto.

   Por otro lado, se ha dado luz verde a la concesión de ayudas adicionales para el servicio de comedor del Programa 11x12 a los beneficiarios de Becas de comedor en el ámbito escolar para el curso 2026-2027, por un importe total de 41.020,56 euros (IVA incluido) para el presente ejercicio y de 273.100,74 euros (IVA incluido) para el próximo.

   Asimismo, se han aprobado las bases para la selección de las personas beneficiarias de la edición 2026-2027 del Plan de Empleo Municipal, cofinanciado por el Servicio Público de Empleo y el Fondo Social Europeo.

   El citado Plan está destinado a personas en situación de desempleo que cumplan los requisitos establecidos en las bases cuarta y quinta, reservándose 79 plazas a las personas mayores de 45 años y 48 a personas perceptoras del Salario Social o Ingreso Mínimo Vital, sin que el cumplimiento de estos cupos sea acumulativos.

   Además, se dará prioridad, de una parte, a las personas mayores de 52 años a fecha de inicio del contrato, así como a las mujeres víctimas de violencia de género y otros colectivos que se especifican en la base novena.

   No podrán concurrir al proceso de selección quienes hubiesen tenido una relación laboral superior a 120 días con el Ayuntamiento de Gijón o su sector público, con posterioridad al 1 de enero de 2023, como persona beneficiaria de algún plan de empleo o programa de empleo formación.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado