Luz verde a la adenda al convenio con Mar de Niebla, en Gijón, para cofinanciar el proyecto 'Cocinas Comunitarias'

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GIJÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado, este martes, la adenda al convenio con la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla, de cara a la cofinanciación del proyecto 'Cocinas Comunitarias'.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el Ayuntamiento concedió una subvención de 30.000 euros para las obras de adecuación del local destinado a este proyecto.

Por otro lado, se ha dado luz verde a la concesión de ayudas adicionales para el servicio de comedor del Programa 11x12 a los beneficiarios de Becas de comedor en el ámbito escolar para el curso 2026-2027, por un importe total de 41.020,56 euros (IVA incluido) para el presente ejercicio y de 273.100,74 euros (IVA incluido) para el próximo.

Asimismo, se han aprobado las bases para la selección de las personas beneficiarias de la edición 2026-2027 del Plan de Empleo Municipal, cofinanciado por el Servicio Público de Empleo y el Fondo Social Europeo.

El citado Plan está destinado a personas en situación de desempleo que cumplan los requisitos establecidos en las bases cuarta y quinta, reservándose 79 plazas a las personas mayores de 45 años y 48 a personas perceptoras del Salario Social o Ingreso Mínimo Vital, sin que el cumplimiento de estos cupos sea acumulativos.

Además, se dará prioridad, de una parte, a las personas mayores de 52 años a fecha de inicio del contrato, así como a las mujeres víctimas de violencia de género y otros colectivos que se especifican en la base novena.

No podrán concurrir al proceso de selección quienes hubiesen tenido una relación laboral superior a 120 días con el Ayuntamiento de Gijón o su sector público, con posterioridad al 1 de enero de 2023, como persona beneficiaria de algún plan de empleo o programa de empleo formación.