Luz verde a la implantación de Costco en Siero, al ser declarado Proyecto de Interés Estratégico

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez (dcha), y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en rueda de presnsa posterior al Consejo de Gobierno, en el puerto gijonés de El Musel - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha comunicado este lunes la aprobación, en el Consejo de Gobierno, de la declaración, con condiciones, de la implantación de Costco en el parque empresarial de Bobes (Siero) como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER).

Así lo ha indicado Peláez, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en el salón de actos múltiples del puerto gijonés de El Musel, acompañado del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

Este último ha citado, entre las condiciones que deberá cumplir la promotora, un compromiso con el empleo estable y de calidad, así como otro social, con la búsqueda de acuerdos con productores locales.

En concreto, debe garantizar una inversión mínima de 45 millones de euros en un plazo inferior a dos años desde obtención de los permisos para iniciar la actividad. También deberá depositar una garantía de 300.000 euros en los siguientes cinco días hábiles a la notificación del acuerdo.

En cuanto al empleo, en los tres primeros años de actividad la plantilla deberá ser igual o superior a 170 y en los tres siguientes se deberá ampliar hasta alcanzar los 260 puestos de trabajo.

Además, al menos un 87 por ciento de los contratos deberán ser indefinidos y habrá paridad de mujeres y hombres en la plantilla. Asimismo, se reservará un dos por ciento de los puestos para personas con discapacidad y deberá, en coordinación con organismos autonómicos de formación profesional, diseñar las acciones oportunas que faciliten la contratación del personal, priorizando, cuando sea posible, el uso de infraestructuras públicas o público-privadas de existentes.

Se le exige, por otro lado, a la promotora del proyecto un compromiso social con el territorio. En este sentido, deberá cerrar acuerdos con productores locales y evaluar la incorporación de productos asturianos en sus marcas propias. Tendrá, también, que colaborar con entidades sin ánimo de lucro para la gestión de donaciones diarias.

Con respecto al seguimiento y control, Costco deberá remitir a la Agencias Sekuens una actualización trimestral sobre los avances del proyecto y facilitar un informe anual de la contratación y de su mantenimiento durante un periodo de tres años. Esta será puesta en conocimiento de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo.

Con todo, Sánchez ha incidido en que la declaración como PIER viene sujeta a una serie de "estrictas" condiciones en cuanto a la inversión prevista, la estabilidad y la calidad del empleo y también el impacto socioeconómico y territorial de la iniciativa.

Preguntado por si se fija un plazo previsto, ha explicado que una vez aprobada esta declaración, el proyecto ahora está sujeto a continuar su tramitación, a lo que ha señalado que el siguiente paso será la obtención de la licencia municipal.

ACUERDO COLEGIADO

No ha querido Peláez, por su parte, dar información acerca de las deliberaciones del Consejo de Gobierno sobre la aprobación del PIER, al argumentar que estas son "secretas".

"Cada uno que se pronuncie en el sentido que considere oportuno", ha apuntado, no obstante. Ha remarcado, eso sí, que la decisión del Gobierno colegiada es la aprobación de este Proyecto de Interés Estratégico.

Peláez ha apuntado que PSOE e IU, socios de Gobierno, son dos formaciones políticas distintas que "obviamente tienen posiciones distintas en muchos temas".

"Lo importante es que el Gobierno sí sea unitario y tenga unidad", ha defendido, antes de insistir en que la decisión la ha acordado el Consejo de Gobierno "de manera colegiada" y corresponde luego a las fuerzas políticas su valoración pertinente.

También han remarcado los consejeros que todos los agentes implicados en este proyecto estaban "perfectamente informados" de que la aprobación de este PIER iba a tratarse si no era en este Consejo de Gobierno, en el próximo, desde que el pasado día 6 se firmó el informe de favorable por parte de la Agencia Sekuens.

Peláez, en respuesta a los medios de comunicación, no ha entrado a valorar las declaraciones del alcalde de Siero sobre este proyecto, ni de cualquier otra persona, "por lealtad y respeto institucional".

Referente a la tardanza en los plazos, Peláez ha aclarado que si bien el procedimiento administrativo tiene en plazo tres meses, esto es cuando se completa toda la documentación presentada.

Sobre ello, Sánchez ha ahondado en que este procedimiento tuvo un periodo de presentación de alegaciones, lo que puede ver su plazo suspendido durante la tramitación del mismo.

Por su lado, Sánchez ha defendido que tras el análisis de los informes correspondientes se ha constatado que el proyecto cumple con los criterios "mínimos" que están establecidos en la Ley 7/2024, si bien ha insistido en que consideran que debe cumplir los citados condicionantes para ser ejecutado con esta declaración.

El consejero ha reiterado, a este respecto, que, principalmente, estos condicionantes van dirigidos a que este proyecto tenga un impacto en el empleo y en la calidad del mismo, así como también impacto positivo en lo que es el ecosistema económico del Principado de Asturias.

Ha explicado, por otra parte, que con la declaración de PIER se autoriza la implantación de Costco en un polígono industrial, pero que ahora los diferentes instrumentos urbanísticos deberán modificarse, de forma que sea compatible esta superficie comercial urbanísticamente con la normativa de aplicación.

En cuanto a la afectación en términos económicos a la región, Sánchez ha señalado que la posición del Gobierno asturiano es que tanto las grandes superficies como el pequeño comercio siempre pueden convivir y cooperar, "siempre que hay unas normas claras", ha apostillado.

Ha llamado la atención, unido a ello, sobre que la economía asturiana tiene una dimensión actual de 30.000 millones de euros, "muchísimo más grande de la que se tenía en plena crisis, en 2015, que estaría sobre unos 24.000 millones de euros aproximadamente.

Dicho esto, ha apostado por la diversificación de la economía y ha considerado que hay espacio para nuevos agentes y para incorporación de nuevas líneas de negocio, como pueda ser la de Costco.

Ha reiterado, en este caso, en que hay que contemplar de forma estratégica que la economía sea "cada vez más diversa". Eso sí, ha asegurado que el Principado se mantiene "vigilante" con las exigencias y las condiciones puestas.

700 EMPLEOS INDIRECTOS

En cuanto al proyecto, se pretende desarrollar una superficie comercial, en una parcela de 54.586 metros cuadrados, ubicada en el Parque Empresarial Bobes (Siero).

Asimismo, contará con 822 plazas de aparcamiento y una estación de servicio con al menos 16 surtidores, al margen del edificio principal que albergará el club privado de compras. En la documentación presentada, si bien se señala que se pretendía llegar a unos 260 empleos, se destaca también que los puestos indirectos rondarán los 700.

VOCES DISCREPANTES

La implantación de Costco ha llevado una larga tramitación y no ha estado exenta de polémica, debido a la oposición directa del consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, a su vez coordinador general de IU en Asturias, y la defensa a ultranza del proyecto por parte del alcalde de Siero, el socialista Ángel García.

Zapico no ha sido el único en presentar alegaciones contra este proyecto, también lo han hecho la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, CCOO y el Partido Comunista de los Pueblos de España, al considerar que Costco no cumplía requisitos para ser declarado PIER y al advertir de la competencia que supondría para el comercio local pondría en riesgo empleos en la región.