Luz verde al Plan de Duro Felguera: Breña (SAM) insiste en la prudencia por la ampliación de capital pendiente

Archivo - Empresa Duro Felguera en Gijón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sindicatura de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera, Eduardo Breña, se ha mostrado este lunes cauteloso y ha apelado a la prudencia una vez conocido que el Juzgado de lo Mercantil de Gijón ha homologado judicialmente el Plan de Reestructuración de la compañía asturiana tras desestimar la demanda presentada por nueve sociedades mercantiles.

Breña, a través de las redes sociales, ha recordado que está pendiente una ampliación de capital de cientos de millones de acciones nuevas de Duro Felguera a cambio de diez millones de euros de Prodi. Sobre ello, ha insistido en que esta cuestión debe tenerse en cuenta antes de lanzar opiniones muy optimistas.

Dicho esto, ha indicado que, si esta homologación del Plan supone lo que se les prometió por el anterior Consejo, es decir, el "resurgir" de la empresa, ha resaltado que lo celebrarán. "La realidad es que, como accionistas, vendimos la mayor parte de la posición a 0,26 euros por falta de confianza", ha remarcad Breña.