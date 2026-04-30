Luz verde a la reforma de la Ley de Espectáculos en Asturias con el respaldo de casi todo el Parlamento

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OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este jueves, por el procedimiento de lectura única, una modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 2002. La reforma, que ha contado con un amplio consenso parlamentario, introduce la figura de la "declaración responsable" para agilizar la celebración de pequeños eventos culturales y conciertos en directo de escasa entidad, poniendo fin a una demanda histórica del sector que se ha prolongado durante más de una década.

La proposición de ley, impulsada de forma conjunta por el PSOE, PP, Convocatoria por Asturies y el Grupo Mixto (Foro y la diputada Covadonga Tomé), permite que establecimientos como bares o librerías puedan programar actuaciones musicales, recitales o teatro de pequeño formato sin necesidad de farragosos trámites administrativos, siempre que no requieran escenarios, camerinos o modificaciones de aforo.

El diputado socialista Ricardo Fernández ha destacado que se trata de una adaptación de la normativa a una "realidad social que ha cambiado" y da respuesta a una demanda de creadores y hosteleros con "plena seguridad jurídica". Por su parte, desde el PP, José Luis Costillas ha celebrado que la reforma abra puertas a "jóvenes artistas" y dinamice la economía local, aunque ha instado al Gobierno a pedir "disculpas" por el retraso de diez años en tramitar una solución que era "tan fácil como necesaria".

La norma establece condiciones estrictas para garantizar la convivencia. Las actividades podrán desarrollarse en espacios interiores y exteriores (terrazas o merenderos), en este último caso siempre que exista una distancia mínima de 40 metros respecto a viviendas. El horario permitido se fija entre las 10.00 y las 23.00 horas, una limitación que no afectará a los locales que ya cuenten con la debida insonorización.

Xabel Vegas (Convocatoria por Asturies) ha reivindicado que la ley es un triunfo de colectivos como 'Caja de Músicos' y 'Unidos por la Cultura', señalando que hasta ahora era "imposible" organizar música en directo "sin estrellarse contra un muro administrativo". En la misma línea, Covadonga Tomé (Grupo Mixto) ha subrayado que se acaba con la "paradoja" de que un autor no pudiera interpretar sus canciones en un local donde sí se permitía música grabada a gran volumen.

Desde Foro Asturias, Adrián Pumares ha defendido que "simplificar no es debilitar el control", sino aplicar el "sentido común" para que la administración no sea un obstáculo para el emprendimiento cultural.

RECHAZO A LAS ENMIENDAS DE VOX

Durante el debate, la Cámara ha rechazado mayoritariamente las tres enmiendas presentadas por Vox. Los grupos proponentes han afeado que sus aportaciones no añadían valor al texto y que los plazos de desarrollo reglamentario, fijados en nueve meses, ya habían sido consensuados.

El PP ha sido el único grupo que ha votado a favor de una de las enmiendas de adición de Vox por considerar que "mejoraba el texto", marcando distancias con el resto de grupos al afirmar que aceptan propuestas "independientemente de quién las presente".

La portavoz de Vox, Carolina López, ha advertido de que el texto es un "caramelo envenenado" para los hosteleros. Vox ha propuesto añadir criterios de "adecuación y suficiencia" técnica en los locales para evitar el "caos" y proteger a los dueños de negocios frente a posibles denuncias. Asimismo, López ha criticado la "fobia" del Ejecutivo a desarrollar reglamentos, solicitando reducir de nueve a seis meses el plazo para la normativa definitiva.

"Si tanta prisa tienen por salvar la cultura, ¿por qué le dan al Gobierno un cheque en blanco de nueve meses?", ha cuestionado la portavoz, quien ha vaticinado que la ley acabará siendo "tumbada en los tribunales".