Manifestación - CAPTURA DE LA WEB DE RTPA

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Asturies Feminista 8M ha impulsado este miércoles una nueva manifestación en Gijón con motivo del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En esta ocasión, la marcha ha partido de la zona de los juzgados de Gijón con un lema principal: '¡Justicia! ¡Ni un feminicidio más!'. Han insistido con sus mensajes en que la justicia no puede mirar hacia otro lado y han cargado contra todas las violencias machistas, además de "la impunidad que las sostiene".

Según el colectivo Asturies Feminista 8M, los feminicidios no son hechos aislados, sino "la expresión más extrema de una violencia estructural que atraviesa nuestras vidas y golpea con especial dureza a quienes sufren múltiples discriminaciones".

En unas declaraciones a RTPA recogidas por Europa Press, la representante de Asturies Feminista 8M Raquel García ha hecho un llamamiento para ver "más allá" del marco legal del país y ha lamentado las vidas truncadas a costa de la violencia machista.

Ha dicho que también resultan vitales cuestiones como la educación o la prevención, además del acompañamiento y cuidado de las familias de las asesinadas. La portavoz del colectivo ha alertado sobre la necesidad de replantear los mecanismos actuales de protección, indicando que hay cosas que no funcionan.