Manifestación en Oviedo de los vecinos de Trevías contra la ubicación de la depuradora

Archivo - Vecinos de Trevías en un Pleno de la Junta General. - CAPTURA WEB JGPA. - Archivo

OVIEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la localidad valdesana de Trevías se manifestarán el próximo martes 9 de junio en Oviedo en rechazo a la ubicación proyectada para la nueva estación depuradora de aguas residuales en el centro del pueblo y exigir que se respeten los compromisos adquiridos en la Junta General del Principado.

Según han informado los convocantes a través de redes sociales, la movilización tendrá lugar a las 09.30 horas frente al edificio Easmu. Con esta marcha, el colectivo vecinal busca dar "un paso más" tras la multitudinaria manifestación celebrada previamente en la propia localidad de Trevías. "Trevieneses, valdesanos, amigas, allegados y simpatizantes de esta causa: Necesitamos una vez más vuestro apoyo", destacan.

Los vecinos denuncian que la actual propuesta de ubicación "hipotecaría el presente y el futuro" del pueblo, por lo que apelan al "sentido común", al "bienestar de los residentes" y al "derecho a ser escuchados" por parte de las administraciones públicas implicadas --Ayuntamiento de Valdés y Principado--.

Tras la concentración, una representación vecinal tiene previsto asistir al Pleno de la Junta General del Principado, donde el diputado del PP de Asturias José Manuel Felgueres volverá a interpelar al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. En concreto, el parlamentario le preguntará "por qué ha decidido seguir adelante con la licitación del saneamiento de Trevías, ignorando deliberadamente el rechazo vecinal y desoyendo el acuerdo aprobado por esta Cámara que instaba a paralizar la adjudicación y buscar una ubicación alternativa para la estación depuradora".

La Junta General del Principado de Asturias aprobó el 30 de abril de este año una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular que instaba al Ejecutivo autonómico a suspender la licitación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y buscar una nueva ubicación fuera del centro del núcleo urbano. La iniciativa salió adelante gracias al apoyo de Vox, Foro Asturias y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, frente al voto en contra de los socios del Gobierno asturiano, PSOE e Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies.