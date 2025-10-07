Manuel Díaz-Faes y Fermín Treceño asumen nuevas responsabilidades en la Policía Nacional en Asturias

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Asturias ha reforzado su equipo directivo con la incorporación de dos nuevos mandos: el comisario Manuel Díaz-Faes Espiago, que asume el cargo de Jefe Regional de Operaciones, y el comisario Fermín Treceño Carbajal, nombrado nuevo jefe de la Comisaría Local de Gijón.

El acto de toma de posesión, celebrado en la Delegación del Gobierno en Oviedo, estuvo presidido por la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra Fernández, y el Jefe Superior de Policía, comisario principal Jorge Ignacio Moreno Amatriain, junto a autoridades civiles y mandos policiales del Principado.

Natural de Oviedo, Manuel Díaz-Faes Espiago es licenciado en Biología por la Universidad de Oviedo y antiguo alumno del Colegio San Ignacio. Ingresó en la Academia Nacional de Policía en 1995 y juró su cargo en 1998. Inició su carrera en los órganos centrales de la Policía Nacional, primero en la Comisaría General de Información, donde participó en la lucha contra la financiación de la banda terrorista ETA, y posteriormente en el Laboratorio de Biología-ADN de la Comisaría General de Policía Científica, colaborando en investigaciones de relevancia nacional, entre ellas la identificación de las víctimas y autores de los atentados del 11-M.

En Asturias ha desarrollado buena parte de su trayectoria en las comisarías de Gijón y Avilés, dirigiendo unidades de Policía Judicial, Científica, Extranjería y Estupefacientes, y liderando importantes operaciones contra la criminalidad organizada y el tráfico de drogas. Ascendido a comisario en 2023, y tras un breve paso por la Comisaría de Vigo, regresó a Asturias en 2024 como jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, cargo que ha desempeñado hasta su reciente nombramiento como número dos de la Policía Nacional en Asturias. Aficionado al deporte, es miembro del Grupo Cultura Covadonga, donde practica halterofilia siempre que sus responsabilidades se lo permiten, según información de la Policía Nacional.

Por su parte, el comisario Fermín Treceño Carbajal, nacido en 1976, ingresó en la Escuela de Policía de Ávila en 1999 y ascendió a inspector en 2002. Es comisario desde 2022, tras una sólida trayectoria profesional en distintas áreas y destinos del Cuerpo.

Hijo de padre avilesino y madre gijonesa, Treceño es diplomado en la Escuela de Ciencias de la Salud de Zaragoza y máster en "Malos Tratos y Violencia de Género. Una Visión Multidisciplinar" por la UNED. Ha desarrollado su labor en dos Comisarías Generales, dedicándose a la investigación del terrorismo yihadista y la trata de seres humanos, además de haber dirigido brigadas de Policía Judicial en Palencia y A Coruña.

En Asturias, desempeñó funciones en la Jefatura Superior de Policía y en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Oviedo. También ha estado al frente de la Comisaría Local de Miranda de Ebro (Burgos) y es miembro fundador del Área de Derechos Humanos e Igualdad de la Policía Nacional. Cuenta con 104 felicitaciones públicas, la cruz y medalla a la dedicación policial, dos cruces al mérito policial con distintivo blanco y un reconocimiento del Ministerio del Interior de Georgia.

Antes de esta designación, llevaba casi dos años despeñando el puesto de Jefe Local de Operaciones en la misma comisaría en la que toma el mando, ascendiendo desde el segundo puesto al primero. Durante ese tiempo, dirigió varias de las investigaciones más relevantes de los últimos años, la violación de la menor en Somió, la incautación de más de 300 kilogramos de cocaína o el asesinato de Susana Sierra, todas ellas resolviéndose exitosamente.

Su designación al frente de la Comisaría de Gijón supone la continuidad de la labor que ya venía desempeñando de forma provisional desde agosto, tras el pase a la segunda actividad de su predecesor.