El mapa de las playas sin humo en Asturias crece en 2026: Llanes se suma en bloque a la iniciativa de Salud

La playa del Sablón, en Llanes, con el distintivo de 'Playa sin humo' - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias incorpora en el verano de 2026 un total de 20 arenales más a la red de playas sin humo, red de la que forman parte 14 municipios y que favorece la limpieza y reduce la presencia de colillas en el litoral.

El acto central del Día Mundial Sin Tabaco se ha celebrado este año en Llanes, concejo que se incorpora al programa con 20 arenales. Con esta adhesión, la red alcanza las 65 playas, 20 más que en 2025, distribuidas en 14 municipios, uno más que el año pasado, lo que supone un salto cualitativo en la protección del litoral.

Las playas llaniscas que se suman a esta iniciativa son El Sablón, Andrín, Antilles (Cué), Ballota, Barro, Borizu, Buelna, Cuevas del Mar, Guadamía, La Huelga, Las Cámaras (Celoriu), Palombina, Poo, San Antolín, San Antonio, San Martín, Torimbia, Toranda, Toró y Vidiago (Bretones o Novales).

ENCUESTA DE VALORACIÓN SOBRE LAS PLAYAS SIN HUMO

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora este domingo, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha presentado los resultados de una encuesta de valoración sobre las playas sin humo. Según ha informado el Principado en nota de prensa, más del 70% de la población asturiana percibe que esta iniciativa reduce la exposición al tabaco. Además, casi ocho de cada diez personas consultadas apuestan por ampliar la red.

En concreto, el 86,7% de las personas consultadas considera que es una muy buena iniciativa, el 89,8% cree que el mensaje es claro y fácil de entender y más del 70% opina que reduce la exposición al humo. La ciudadanía también identifica beneficios en su día a día, por ejemplo, el 70,2% considera que el plan mejora la limpieza de las playas y reduce la presencia de colillas, uno de los residuos más frecuentes y perjudiciales.

Las personas que han participado en la encuesta subrayan, además, otro tipo de mejoras: un 45,6% percibe entornos más saludables, un 37,4% valora la protección de menores y personas vulnerables y el 37,3% aprecia poder disfrutar de la playa sin humo ni molestias.