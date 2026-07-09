El mapa de riesgo de incendios forestales no varía este viernes y se mantiene en nivel alto en Asturias

Archivo - Obras en la zona de incendios de Cangas del Narcea.
Archivo - Obras en la zona de incendios de Cangas del Narcea. - PRINCIPADO - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 9 julio 2026 11:15
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   OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El riesgo de incendios forestales continuará este viernes entre alto y muy alto en buena parte de Asturias, con seis concejos del occidente en nivel muy alto y el resto en riesgo alto, según el índice diario elaborado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

   Los municipios con riesgo muy alto son Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón. El resto de Asturias se mantiene en riesgo alto. Permanecen las restricciones para prevenir incendios, entre ellas la prohibición de fuegos y la limitación de uso de maquinaria que pueda generar chispas.

   Esta información corresponde al Principado de Asturias y está calculada en base a las previsiones meteorológicas de AEMET disponibles a las 9.30 horas de este miércoles y a los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.

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