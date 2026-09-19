El mapamundi de la rotonda de la AS-17 en Siero ya luce de noche con su nuevo alumbrado LED

Rotonda del mapamundi de Siero - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha puesto en funcionamiento el alumbrado LED de la glorieta que regula el tráfico en el cruce entre la AS-17 y la AS-381, entre Lugones y La Fresneda. La iluminación completa la reforma estética de este espacio, de 4.135 metros cuadrados y 73 metros de diámetro, en el que se ha representado un mapamundi sobre una interpretación del globo terráqueo visible desde la pasarela peatonal.

El proyecto, finalizado en julio, ha contado con un presupuesto de 598.775 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Segú ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, la puesta en servicio del alumbrado permite apreciar la composición también durante la noche gracias a un sistema LED perimetral que ilumina el contorno exterior de la rotonda y subraya su geometría. Otro trazado de luz delimita los continentes respecto a la loma semicurva, concebida como representación de los océanos, y refuerza visualmente el relieve del conjunto. La intervención incorpora además puntos de luz en una selección de capitales del mundo.

El proyecto de la rotonda en una loma semiesférica que representa los océanos, sobre la que se sitúan los continentes. La loma integra las pilastras del puente, pintadas en color oscuro. Desde el exterior se ha mantenido el bordillo preexistente y, a continuación, se ha generado un anillo de tres metros de ancho a partir del cual arranca la loma semicurvada que representa el globo terráqueo, que en su punto más alto alcanza los tres metros de altura.

La actuación se ha ejecutado con hormigón poroso pintado en tonos azules, una solución constructiva sostenible al tratarse de un material drenante que filtra el agua al terreno, evitando la necesidad de ejecutar una red de saneamiento. Sobre la loma se sitúan los continentes, resueltos con piezas metálicas de chapa pintadas en tonos terrosos.

Estas piezas metálicas se han modulado para facilitar su colocación y mantenimiento, a modo de bandejas huecas rematadas con iluminación LED que resalta sobre la superficie de hormigón. De forma paralela a la obra, el Ayuntamiento ejecutó un gran mural sobre el sistema solar en los muros y pilares de la glorieta. El encargado de realizar la obra fue artista Sfhir. En la ella se ven el sol y los distintos planetas que componen el sistema, en orden, incluyendo la rotonda que representa la tierra, además de un astronauta, una nave espacial de la ESA y una pequeña figura de E.T.