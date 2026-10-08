Mar de Niebla recoge el Premio Ana Casanueva 2026 por su compromiso con la inclusión social en Asturias

(I-D): Carlos Fernández, Presidente De Asicom; Sonia Segarra, Presidenta De Mar Niebla; Francisco X. Casanueva, Presidente Ejecutivo De Interprotección; Carlos Casanueva Varas, Socio Protector De Asicom; Y Ana Suárez, Vicerrectora De Internacionalización. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación por la Acción Social Mar de Niebla ha recogido este jueves el premio Ana Casanueva 2026 en reconocimiento a su trayectoria y al impacto de su compromiso con la inclusión social y el desarrollo comunitario en Asturias. El galardón, dotado con 60.000 euros, ha sido entregado en un acto celebrado en la capilla del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, presidido por la vicerrectora de Internacionalización, Ana Suárez.

La ceremonia ha contado también con la presencia del socio protector de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) y presidente de Interprotección, Carlos Casanueva; el presidente de Asicom, Carlos Fernández; y el presidente ejecutivo de Interprotección, Francisco Xavier Casanueva. La encargada de recoger el galardón ha sido la presidenta de Mar de Niebla, Sonia Segarra, quien ha estado acompañada en el estrado por dos voluntarios de la entidad, Steliyana Georgieva y Adrián Ardines.

Durante su intervención, Segarra ha recordado la necesidad de que las organizaciones sociales sigan trabajando para "construir una sociedad en la que la dignidad de las personas no dependa de las circunstancias de nacimiento". Por su parte, la vicerrectora Ana Suárez ha resaltado el papel del voluntariado y la importancia de ofrecer oportunidades educativas, mientras que Carlos Casanueva ha felicitado a la entidad y ha destacado su "encomiable y ejemplar labor social" a lo largo de los años.

El galardón Ana Casanueva, convocado por Carlos Casanueva Varas y Asicom con la colaboración de la Universidad de Oviedo, distingue el trabajo de entidades sin ánimo de lucro en el Principado de Asturias. La entidad premiada, nacida en 2004 en el barrio gijonés de La Calzada y constituida como fundación en 2015, articula su labor en cuatro áreas: educación, inclusión social, inserción sociolaboral y desarrollo comunitario, alcanzando a más de 7.000 personas al año.