La marca Alimentos del Paraíso Natural participa por segundo año consecutivo en los festivales Gijón Life y WAY Festival

Archivo - Llagar de sidra asturiana. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca de calidad Alimentos del Paraíso Natural ha confirmado su presencia por segundo año consecutivo en los festivales Gijón Life y WAY Festival, que se van a celebrar del 10 de julio al 1 de agosto en el parque de los Hermanos Castro de Gijón. El objetivo de esta participación es "acercar al público la riqueza y diversidad" de los productos agroalimentarios asturianos en el marco de una iniciativa que une tradición, territorio y cultura.

La iniciativa permite que los consejos reguladores de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Miel de Asturias, Chosco de Tineo, Faba Asturiana y Queso Los Beyos, así como de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Gamonéu, Cabrales, Casín, Afuega'l Pitu, Vino de Cangas y Sidra de Asturias, puedan promocionar sus productos en ambos festivales, donde se han programado catas y degustaciones.

En estos encuentros participarán también los alimentos ecológicos amparados por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado (Copae).